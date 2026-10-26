Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a başdanışman tepkisi: İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e boyun eğmekle eleştirerek, "Borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir skandala ismi karışan siyasiler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gereğini yapmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor" dedi. Erbakan, "Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor" ifadesini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ VE FON MAĞDURLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı ve fon vurgunu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Erbakan, şunları kaydetti:

"Neye yanalım bilmiyorum. 'Dünya Beşten Büyüktür' diyen, dünya lideri olduğuna inanılan Cumhurbaşkanımızın İlham Aliyev'e boyun eğmesine mi? Başörtüsü gibi İslamın temel hükümlerinden olan bir meselede yıllarca başörtüsü üzerinden aldığı oylarla zaferden zafere koşan iktidarın başörtüsü meselesini sahipsiz bırakmasına mı? Yoksa milyonlarca fon mağdurunun feryadının bir İlham Aliyev etmediğine mi? Öyle ya borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir skandala ismi karışan siyasiler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanından gereğini yapmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor. Başörtüsü, insan hakkı, inanç hürriyeti hiç fark etmiyor. Aliyev söylüyor biz şak diye yapıyoruz görünen tablo bu. Bu utancı millete yaşatmaya hakkınız var mı?

BAŞDANIŞMANINI FEDA ETMEKTEN GERİ DURMUYOR

Hadi taraflar karşılıklı adımlar atıyor gerginlikleri yumuşatıyor desek o da yok. Aliyev'in pravdalarında ülkemize, şanlı ecdadımıza, Sayın Cumhurbaşkanına, iktidar partisine ağız dolusu hakaretler edenler yerlerinde duruyor, onlara bir adım yok. Ama Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor. Bu yapılanları Aziz Milletimiz görüyor, yıllarca şahsiyetli dış politika deyip Türkiye'yi maruz bıraktığınız utancın hesabını sandıkta vereceksiniz. Buradan fon mağduru vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum; derdinizi bundan sonra İlham Aliyev'e anlatın, sizin feryadınız Beştepe'ye ulaşmasa da İlham Aliyev isterse akan sular duruyor."

Kaynak: ANKA