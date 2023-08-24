Şanlıurfa'da ahırda işkence edilen Mahmut Ş.'nin babası ve amcası tutuklandı.

BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da ahırda zincire vurulup işkence edilen Mahmut Ş.'nin gözaltına alınan babası İzzet, amcası Mahmut ve ağabeyi Ali Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ağabey Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, baba İzzet ile amca Mahmut Ş., tutuklandı.