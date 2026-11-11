Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

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Sultangazi’de evde yalnız olan 2 kardeş, mutfakta başlayan yangında büyük panik yaşadı. Ocakta unutulan yağın alev aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

OCAKTA UNUTULAN YAĞ ALEV ALDI

50. Yıl Mahallesi’ndeki bir binanın giriş katında bulunan dairede 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, ardından televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla mutfakta yangın başladı.

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa’nın eve gelmesiyle çocuklar yangını fark etti. Muhammet Mustafa, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İKİ KARDEŞ YARA ALMADAN KURTULDU

Yangında kardeşler yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

PANİK ANLARI ÇOCUK KAMERASINDA

Yangının başladığı ve kardeşlerin korku dolu anlar yaşadığı dakikalar, evdeki çocuk kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa’nın pencereyi açtığı, eve gelen Muhammet Mustafa’nın ise 112'yi arayarak yardım istediği anlar ve yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı