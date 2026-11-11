Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada Haber Videosunu İzle
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi’de çalışan annesine sürpriz yapmak istediği öne sürülen 10 yaşındaki Hayrunnisa’nın ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu evde yangın çıktı. 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa’nın 112'yi araması üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu. Çocukların yaşadığı korku dolu anlar evdeki çocuk kamerasına yansıdı.

  • Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir dairede 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.
  • Evde yalnız olan 10 yaşındaki Hayrunnisa ile 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yara almadan kurtuldu.
  • Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu; kardeşlerin panik anları evdeki çocuk kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de evde yalnız olan 2 kardeş, mutfakta başlayan yangında büyük panik yaşadı. Ocakta unutulan yağın alev aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

OCAKTA UNUTULAN YAĞ ALEV ALDI

50. Yıl Mahallesi’ndeki bir binanın giriş katında bulunan dairede 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, ardından televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla mutfakta yangın başladı.

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa’nın eve gelmesiyle çocuklar yangını fark etti. Muhammet Mustafa, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İKİ KARDEŞ YARA ALMADAN KURTULDU

Yangında kardeşler yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

PANİK ANLARI ÇOCUK KAMERASINDA

Yangının başladığı ve kardeşlerin korku dolu anlar yaşadığı dakikalar, evdeki çocuk kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa’nın pencereyi açtığı, eve gelen Muhammet Mustafa’nın ise 112'yi arayarak yardım istediği anlar ve yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 157 sitede yayınlandı.
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif19

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTuncay Aydın:

Bu süpriz filan saçma sapan işler, özendirmeyin kimseyi, anaya babaya insan gibi davransalar yeter, illa hediye aldım hazırlık yaptım filan boş iş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıMustafa Avcı:

arka plandan televizyon sesine dikkat edin resmen metafizik bi varlık yangını çıkartmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı126

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu