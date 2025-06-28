Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım
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Bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, yeniden ayrıldı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli, derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, yeniden yollarını ayırdı. Daha önce bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, bu kez kesin olarak ilişkilerini sonlandırdı.

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Leopar desenli, derin dekolteli ve vücuda oturan cesur bir kıyafet tercih eden oyuncu, bu pozuyla yalnızca stilini değil, aynı zamanda yeni dönem ruh halini de ortaya koydu. Leopar deseni modada her zaman güçlü, cesur ve bağımsız kadın imajının simgesi olurken, Allen'ın bu tercihi "Ben buradayım" mesajı olarak yorumlandı. V yakasıyla feminenliği vurgulayan bu parça, oyuncunun fiziğini ön plana çıkarırken, takipçileri tarafından "özgüvenin yansıması" olarak değerlendirildi.

Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Allen'ın ayrılık sonrası bu tarzda bir poz paylaşması, magazin kulislerinde eski aşkına dolaylı bir gönderme olarak da algılandı. Giyim tarzıyla moda dünyasında da iddiasını ortaya koyan güzel oyuncu, hem tarzı hem de duruşuyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ne ajanı arkadaş, adam eskiden sıradan bir polis di. Bi ara takip ettim kendisini, ABD hayranlığın dan dolayı bıraktım takibi

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Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

kapıları sonuna kadar açtım diyor sıradaki gelsin

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