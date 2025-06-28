Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, yeniden yollarını ayırdı. Daha önce bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, bu kez kesin olarak ilişkilerini sonlandırdı.

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Allen, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Leopar desenli, derin dekolteli ve vücuda oturan cesur bir kıyafet tercih eden oyuncu, bu pozuyla yalnızca stilini değil, aynı zamanda yeni dönem ruh halini de ortaya koydu. Leopar deseni modada her zaman güçlü, cesur ve bağımsız kadın imajının simgesi olurken, Allen'ın bu tercihi "Ben buradayım" mesajı olarak yorumlandı. V yakasıyla feminenliği vurgulayan bu parça, oyuncunun fiziğini ön plana çıkarırken, takipçileri tarafından "özgüvenin yansıması" olarak değerlendirildi.

Allen'ın ayrılık sonrası bu tarzda bir poz paylaşması, magazin kulislerinde eski aşkına dolaylı bir gönderme olarak da algılandı. Giyim tarzıyla moda dünyasında da iddiasını ortaya koyan güzel oyuncu, hem tarzı hem de duruşuyla yeniden gündemin merkezine oturdu.