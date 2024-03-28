Aydın'da Süs Bitkisi Hırsızlığına Devam

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz hafta havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisi köklenerek poşetle çalınan ve çağrısı üzerine geri getirilen esnafın süs bitkisi bu kez bir başka kadın tarafından saksısıyla çalınmak istendi. Hırsız suçüstü yakalanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Efeler ilçesinde doğalgaz işi yapan Aykut Ünlü, geçtiğimiz hafta sabah işe geldiğinde havalandırmak için dışarıya çıkardığı süs bitkilerinin saksısında olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ünlü, süs bitkisinin içerisindeki değerli taşlarla birlikte kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını gördü. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Ünlü, kamera kayıtlarından tespit ettiği hırsıza seslenerek, çaldıklarını geri getirmesini, aksi takdirde kamera kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ünlü'nün çağrısını duyan kimliği belirsiz kişi, akşam saatlerinde poşet içerisinde getirdiği bitkiyi saksısına bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Tanınmamak için yüzünü kapatan kişinin çalınan süs bitkisini geri getirmesi ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

"Bu kez saksısıyla çalmak istedi"

Yaşanan olayın ardından Ünlü'nün çok sevdiği bitkisi, bu kez bir başka kadın tarafından saksısı ile birlikte çalınmak istendi. Olay esnasında iş yerinde bulunan Ünlü'nün kardeşi, sesleri duyunca kapıyı açtı. Kucakladığı saksıyı poşete koymaya çalışan kadın ile karşılaşan Ünlü'nün kardeşi, gözlerine inanamadı. Çiçeği çalarken suçüstü yakalanan kadının "Çok hoşuma gitti, ondan almak istedim" sözleri üzerine Ünlü'nün kardeşi, köklendirmek için çiçeğin yaprağını vermeyi teklif etti. Bunu kabul etmeyen hırsız, yanında getirdiği poşeti de bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

"Hırsızlar yüzünden çiçek sevgimiz köreldi"

Hırsızlar yüzünden çiçek sevgisinin köreldiğini ifade eden Aykut Ünlü, "Geçtiğimiz hafta çiçeğimiz çalınmıştı. Yaptığımız çağrı neticesinde çiçeğimiz, geri poşet içerisinde bırakılmıştı yerine. Biz onu aldık tekrar saksısına koyduk, düzenledik. Yine havalandırmak için dışarı çıkardığımız günün akşamında bu sefer farklı bir vatandaş geliyor ve bu kez saksısıyla beraber poşetin içine koymaya çalışırken o sırada dükkanda bulunan kardeşim suçüstü yakalıyor hanımefendiyi. Kardeşim çıkıp, 'Hayırdır, ne yapıyorsunuz?' diyor. O da 'Çok hoşuma gitti' diyor. Kardeşim de köklendirmesi için yaprağından vermeyi teklif ediyor ama kadın 'Nasıl yapacağımı bilmiyorum ki' deyip arkasını dönüp gidiyor. Poşetini de burada bırakıyor. Bu çiçek merakı nedir ben çözemedim açıkçası. Dışarıya bırakmıyoruz artık çiçeklerimizi. Hırsızlar yüzünden çiçek sevgimiz köreldi. Dışarıya da koymuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanımızın önünü güzelleştirelim, temiz olsun diye uğraşırken, vatandaşlar gelip dükkanımızın önüne koyduğumuz çiçekleri, saksıları alıp gidiyor. Bir çiçek için hırsız damgası yemeye değmez. Vatandaşlara buradan sesleniyorum; uğraşmayın çiçekle böcekle. Vatandaşın kapısındaki çiçekten size ne, çok beğeniyorsanız gidin alın başka yerden. Köklendirecekseniz de biz verelim yaprağını koparalım. Zaten geldiğinde yaprağını koparıp gitse kimse bir şey demez de niye saksı ile beraber komple alıyorsunuz ki" dedi.

Artık çiçeklerini dışarıya koymaya çekindiğini ifade eden Ünlü, "Artık dışarıya çıkarmıyoruz. Millet malını mülkünü kollar, biz çiçeğimizin peşinde koşturuyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. - AYDIN