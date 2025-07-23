Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu

Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir kişi yerde yatar şekilde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlernin ardından belli olacak.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kişinin hareketsiz biçimde yerde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Aydın'da şüpheli ölüm: Sokak ortasında bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Süleyman Eryılmaz olduğu tespit edildi.

Aydın'da şüpheli ölüm: Sokak ortasında bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

Allah rahmet eylesin, öyle haberler okuyoruz ki, normal ölüm düşünmek zor artık

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