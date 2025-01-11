'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve bir dönem icra ettiği avukatlık mesleğini, "Şeriata uygun değil" diyerek bırakan Eylül Ecem Zal, kendisini peygamber ilan etti.

"BANA İTAAT EDİN"

Zal, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Şu'arâ Suresi'den, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Selam, hidayete tabi olanlaradır" ifadelerine yer verdi. Zal'ın kendisine "Allah'ın elçisi" olarak hitap etmesi de dikkatleri çekti.

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Eylül Ecem Zal, daha önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği bir video yayınlamış ve tepkileri çekmişti. Zal, Atatürk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti.