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"Şeriata uygun değil" diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

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Daha önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve avukatlık mesleğini, "Şeriata uygun değil" diyerek bırakan Eylül Ecem Zal, sosyal medyadan bir video paylaşarak peygamberliğini ilan etti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve bir dönem icra ettiği avukatlık mesleğini, "Şeriata uygun değil" diyerek bırakan Eylül Ecem Zal, kendisini peygamber ilan etti.

"BANA İTAAT EDİN"

Zal, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Şu'arâ Suresi'den, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Selam, hidayete tabi olanlaradır" ifadelerine yer verdi. Zal'ın kendisine "Allah'ın elçisi" olarak hitap etmesi de dikkatleri çekti.

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Eylül Ecem Zal, daha önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği bir video yayınlamış ve tepkileri çekmişti. Zal, Atatürk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDüsünür:

Gelen zamlarin yan etkisi

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Haber Yorumlarıtycoon null:

bu ülkede din üzerinden yapılan dolandırıcılığın suçu yok

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Haber YorumlarıArslaner:

Bi akıllısı bizi bulmaz mi :)

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Haber Yorumlarızırzop:

Hadi bakalim al burdan Yak ??

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Haber YorumlarıNartin Mortinoğlu :

Çük bulamayınca kayış kopmuş.

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

beyni yıkanmış,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

dinin geldiği nokta,birde bunun peşine düşerler,aslında gerçekden müslüman olanlar bu ve bunun gibi din sömürücülerini dışlamalıdır,ama bizim toplumda saygı görürler,

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Al birini vur ötekine hiç bayan peygamber varmı ki bu kendi kendine havaslanmış gerçi arkasına mürid toplar büyük bir ihtimalle

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

gerçek müslüman kimseye hakaret etmez,bu biraz daha okumalı, cahil kalmış,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

peşine takılan çok olur,

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