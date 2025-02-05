Sarı serumdan bir ölüm daha

Afyonkarahisar ve Adana'da iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gündemin bir numaralı konusu olan sarı serum bir can daha aldı. 2 bin TL karşılığında eve kadar gelen kişiler tarafından yapılan uygulama uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.

İçerenköy Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, evinde 'sarı serum' tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

UZMANLAR SARI SERUMA KARŞI UYARIYOR

Öte yandan Halk arasında 'sarı serum' olarak bilinen tedaviye değinen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Özüm Polat, "Sarı serum tedavisinin tehlikesi bir kez daha gündemde. İçerisindeki B vitamininden dolayı sarı renk alan serum, alkol komasında kullanılmak üzere ortaya çıkmıştır. Doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce bu tarz tedaviler kullanılması kesinlikle yanlıştır" dedi.

Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ve son dönemde bilinçsiz şekilde uygulanma örnekleri artan tedavi hakkında bilgilendirdi. Uzm. Dr. Polat, "Sarı serum tedavisinin tehlikesi bir kez daha gündemde. İçerisindeki B vitamininden dolayı sarı renk alan serum, alkol komasında kullanılmak üzere ortaya çıkmıştır. Doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce bu tarz tedavilerin kullanılması kesinlikle yanlıştır" şeklinde konuştu.

"KANITLANMIŞ BİR TEDAVİSİ YOK"

Damardan verilen bu serum ilaçlarının doktor tavsiyesi olmadan kullanılmasının ciddi yan etkilere sebebiyet verebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Polat, "Özellikle alerjik durumu olanlarda bu ilaçların yan etkilere sebebiyet verebileceği için; ani kalp durması gibi sebepler problemlerden ötürü kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Ayrıca ağızdan alınan grip ilaçları da doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Bunların içinde psödoefedrin dediğimiz özellikle tansiyon ve kalp hastalarında kullanılması sakıncalı olan durumlar olabilir. Daha önce alerjisi olmasa bile, bir ilacın bir anda alerjik durum geliştirebileceğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu serumun doktor tavsiyesi dışında veya sağlık kurumu olmayan bir yerde takılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA DAHA TEHLİKELİ"

Serum kullanımı nedeniyle alerjik reaksiyonlar olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Polat, "Kişide alerjik bir durum varsa alerjik reaksiyonlar olduğu zaman görülen kaşıntı, döküntü, boğazda şişkinlik, nefes darlığı gibi semptomlar olabilir. Bu semptomlar sadece serum alınması nedeniyle değil, herhangi bir yabancı madde vücuda girdiği zaman alerjik bir durum geliştiğinde de olabilir. Hastalar böyle bir durumla karşılaşırsa ani müdahale için sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu tür serumların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekir. Bilinçsiz kullanılan bu serumlar çocuklarda erişkinlere göre daha tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.