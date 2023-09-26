Ataşehir Belediyesi'nden büyük ayıp! Cumhurbaşkanlığından üstün fedakarlık madalyası alan NESAR derneğini, çöp kamyonu parkına gönderdiler

6 Şubat depremi ve orman yangınları dahil olmak üzere 16 yıldır arama kurtarma alanında devlet koordinasyonunda aktif görev yapan NESAR Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği, yerel yönetimlerin destek vermemesi nedeniyle eğitim ve tatbikat gerçekleştirecek alan verilmediği için Ataşehir Belediyesi tarafından, Ataşehir sınırlarının bitiminde bir noktada çöp kamyonlarının park ve yıkanma alanına gönderildi.

Ataşehir Belediyesi, 6 Şubat depremi ve orman yangınları dahil olmak üzere 16 yıldır arama kurtarma alanında devlet koordinasyonunda aktif görev yapan NESAR Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği'ni yerel yönetimlerin destek vermemesi nedeniyle eğitim ve tatbikat gerçekleştirecek alan verilmediği için Ataşehir sınırlarının bitiminde bir noktada çöp kamyonlarının park ve yıkanma alanına gönderdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Haberler.com'a konuşan NESAR Başkanı Hüseyin Deniz Er, "2018'den beri bulunduğumuz alan, Ataşehir Belediyesi'nin borçları nedeniyle Milli Emlak'a, oradan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisine geçti. Mevcut alanımıza okul yapılacağı için Ataşehir Belediyesi'nden 400 m2'lik konteyner koyabileceğimiz, eğitimlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yer istedik ancak bize tek bir yer bile verilemeyeceği söylendi. Halihazırda 300 gönüllümüz, çoğu profesyonel eğitimlerinin sonuna yaklaşmış 150'ye yakın arama kurtarma gönüllüsü ekibimiz var. İstanbul depreminin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde, Kahramanmaraş depremlerinden de ders alınmaması son derece üzücü bir tablo. Son depremde, arama kurtarma görevlilerinin sayısının yetersiz olmasının sonuçlarını acı bir şekilde gördük. Biz bu kadar önemli bir sayı ile depreme hazırlık konusunda faaliyet gösterirken Ataşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin desteğinden mahrum kalmanın hayal kırıklığını yaşıyoruz." diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NDAN DESTEK İSTEDİK, ALDIĞIMIZ YANIT BİZİ ŞAŞIRTTI"

Aynı zamanda CHP'li bir milletvekili üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'ndan da yer konusunda destek istediklerini belirten NESAR Başkanı ER, "Aldığımız yanıt bizi çok şaşırttı. Görüştüğümüz milletvekili, 'CHP şu anda çok karışık. Maalsef parti içi işlerin ön planda olduğu ve sağ duyunun hakim olmadığı bir dönemdeyiz. İBB'den destek talebiyle ilgili yanıt alamadım.' şeklinde yanıt aldığını belirtti. Er, ayrıca İstanbul Valiliği ile de konunun görüşüldüğünü ancak Özel Kalem Müdürü Aslan Tektaş'ın, "Bu konuyu yerel yönetimlerle çözmeniz lazım" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

ALAN TAHSİSİ İÇİN DESTEK BEKLENİYOR

6 Şubat depremleri sonrasında Cumhurbaşkanlığından "Üstün Fedakarlık Madalyası" alan NESAR Derneği, üyelerinin %80'i Anadolu yakasında ikamet ettiği ve eğitimler mesai sonraları gece geç saatlere kadar devam ettiği için Ataşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Ümraniye Belediyesi gibi yerel yönetimlerden 400-500 m2 güvenli bir alan tahsisi için destek bekliyor.