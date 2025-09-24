Haberler

Arı Sokması Sonrası Traktöründe Ölü Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, 77 yaşındaki Ahmet Kurt, arı sokması sonucu hastanede tedavi edilmesine rağmen eve dönüşte traktöründe fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda arı bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Ahmet Kurt, Örencik Mahallesi'nde gündüz saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye giden yaşlı adam yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşan Kurt, hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler, Kurt'un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti.

Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
