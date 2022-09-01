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Ardahan haberi | Beylikdüzü'de yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

3. Sayfa Haberleri

Ardahan haberlerine göre Beylikdüzü'de yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldiİSTANBUL Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü.

Beylikdüzü'de yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi'nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi'nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı. Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Beylikdüzü Yakuplu su 3. Sayfa Haberler

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