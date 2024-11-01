Arapça dua okuyan sürücüye biber gazı ile saldıran kadın, hakkında nefret suçu davası açıldı

Manhattan Bölge Savcılığı, bir Müslüman Uber sürücüsüne biber gazı sıkan 23 yaşındaki Jennifer Guilbeault hakkında nefret suçu davası açıldığını duyurdu. Olay, 31 Temmuz'da New York'un Upper East Side bölgesinde meydana geldi.

Sürücü Shohel Mahmud'un ifadesine göre, Midtown'dan aldığı iki kadın yolcudan biri olan Guilbeault, kırmızı ışıkta Arapça dua ettiği sırada aniden biber gazı sıktı. Mahmud araçtan indiğinde ikinci kez biber gazı saldırısına uğradı. Queens Elmhurst'te yaşayan üç çocuk babası sürücü, saldırının sadece ten rengi yüzünden yapıldığını belirtti.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Guilbeault, sadece işini yapan çalışkan bir New Yorkluya kimliği nedeniyle saldırdı" açıklamasında bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganın arkadaşının da "Neden yaptın bunu?" diye sorduğu ve "O esmer" cevabını aldığı duyuluyor.

Guilbeault'un avukatı Michael J. Alber ise müvekkilinin ırk, din veya ulusal köken gibi ayrımcı faktörlerle hareket etmediğini savundu. Davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak'ta görülecek.