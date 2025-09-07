Antalya'da Yaşlı Adam Merdivende Ölü Bulundu

Haberler

Güncelleme:
79 yaşındaki Davut Esener, kaldığı müstakil evin merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Dengesini kaybederek düştüğü belirlenen Esener'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da bir kişi kaldığı müstakil evin girişindeki merdivenlerde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın gece saatlerinde merdivenden düştüğü belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5327 Sokak'ta bulunan bir müstakil ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte dışarıda yemek yiyen Davut Esener (79) bir süre sonra ikametine gitmek üzere ayrıldı. Aynı zamanda bir hayvansever derneğinin de faaliyet gösterdiği müstakil ikamete gelen Esener henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenden düştü. Gürültüyü duyan komşuları dışarı baktığında ilk başta merdiven kenarında bulunan kedi ve köpek mamalarının devrildiğini düşündü.

Sabah olduğunda dışarıya çıkan komşuları merdiven basamağında Davut Esener'i hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Davut Esener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Esener'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tabutun cenaze aracına taşınması sırasında Esener'in bakımını yaptığı sokak köpeği ise ekiplerin çalışması sırasında bölgeden ayrılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
