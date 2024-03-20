Üniversitedeki sınava giden annenin 3 aylık bebeği evde çıkan yangında öldü

Antalya'da 3 aylık bebeğini uyuttuktan sonra ailesine emanet eden Şeval Çalı, üniversitedeki sınavına gitmek için evden ayrıldı. Evde çıkan yangında Çalı'nın 3 aylık bebeği can verdi. Eve döndüğünde karşılaştığı manzarayla yıkılan talihsiz kadını sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

3 AYLIK MEVA'YI ALEVLERİN ARASINDAN ALAMADILAR

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan anne Şeval Çalı, 3 aylık Meva adındaki bebeğini uyuttuktan sonra sınava katılmak için babasıyla birlikte dışarıya çıktı. Bu sırada evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan 3 aylık bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp kontrol altına alırken, sağlık ekipleri minik bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE BEBEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Eve dönen Şeval Çalı, evinde yangın olduğunu ve bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yerlere yatan anne, yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kendinden geçen anneye sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Minik Meva'nın cansız bedeni ise savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük bir tabutla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze alındığı sırada acılı anne cenaze aracına binmek istedi.

"KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA ALEVLER HER YERİ SARMIŞTI"

Yangın başladığı sırada eve girip bebeği kurtarmaya çalışan vatandaş Serkan Gezinci, "İçeride bebek olduğunu söylediler. Girip kurtarmaya çalıştık ancak alevler her yeri sarmıştı" dedi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.