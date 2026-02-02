Antalya'da 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada acı Adli Tıp Kurumu önüne taşındı

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınmaya başlandı. Üniversite öğrencilerinin cenazelerini almaya hocaları da gelirken, yakınlarını kaybeden ailelerin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç'ın ise firmada 4 gün önce göreve başladığı öğrenildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından vefat edenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailelerine teslim edilmeye başlandı. Morg önünde bekleyen aileler ve yakınları, cenazelerini gözyaşları içinde teslim alırken, acının büyüklüğü kameralara yansıdı.

Kaza yoğun sis ve kaygan yolda meydana geldi

Kaza, dün sabah saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. 31 Ocak Cumartesi akşamı Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu ve İzzet Karaağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç ile durumu ağır olan yolculardan Sudem Çakmak (19) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kazada, Onur Yılmaz (21), Pervin Önal (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (16), Seymen Çınar Sarı (12), Resmiye Göktepe (62) ve Erdi Demirsoy (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü İzzet Karaağaç (53) ile Sudem Çakmak (19) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Aileler morg önünde ayakta durmakta zorlandı

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu önünde nöbet tuttu. Aslı Çevik, Resmiye Göktepe, Onur Yılmaz, Seymen Çınar Sarı ve Sudem Çakmak'ın cenazelerini teslim alan aile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı, bazı aile bireylerinin ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Kazada hayatını kaybeden Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Onur Yılmaz'ın cenazesini almaya ailesinin yanı sıra üniversitedeki hocaları da destek için geldi.

Cenazelerin defnedileceği yerler belli oldu

Hayatını kaybedenlerden Sudem Çakmak'ın cenazesinin memleketi Bilecik'e gönderileceği, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Onur Yılmaz'ın cenazesinin Antalya'daki Kurşunlu Mezarlığı'nda, 5'inci sınıf öğrencisi Seymen Çınar Sarı'nın cansız bedeninin ise Manavgat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Sürücünün kısa süre önce uzun yola çıktığı öğrenildi

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü İzzet Karaağaç'ın, 4 gün önce uzun yol şoförü olarak işe başladığı öğrenildi. Karaağaç'ın daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı bildirildi. - ANTALYA