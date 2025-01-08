Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 100 Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidinde saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi. 07 BHF 302 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu (23) Yener Ulusoy Bulvarı'ndan 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü başını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

TELEFONU CESEDİNİN BAŞINDA DEFALARCA ÇALDI

Bu esnada gencin cansız bedeninin hemen yanında duran telefonu defalarca çaldı. Onlarca arama ve mesaj gelen telefona polis ekipleri dahil kimse bakamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyup kaza yerine gelen Tiryakioğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin bir yakınının polis ekiplerine "Kask yok muydu?" şeklinde sorduğu soru dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.