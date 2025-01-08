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Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

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Antalya'da motosikletle seyir halindeyken kontrolünü kaybeden genç bariyerlere çarparak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin yanında duran ve defalarca çalan telefona polis ekipleri dahil kimse bakamadı. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 100 Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidinde saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi. 07 BHF 302 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu (23) Yener Ulusoy Bulvarı'ndan 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

BARİYERLERE ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü başını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

TELEFONU CESEDİNİN BAŞINDA DEFALARCA ÇALDI

Bu esnada gencin cansız bedeninin hemen yanında duran telefonu defalarca çaldı. Onlarca arama ve mesaj gelen telefona polis ekipleri dahil kimse bakamadı.

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyup kaza yerine gelen Tiryakioğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin bir yakınının polis ekiplerine "Kask yok muydu?" şeklinde sorduğu soru dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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