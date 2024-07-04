Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Konuşmasında asayiş çalışmalarının yanında göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, göçmen kaçakçılığı suçları ile ilgili üç operasyonda sekiz şüpheli organizatörün yakalandığını ve ikisinin tutuklandığını dile getirdi. Şahin, "Suça karışıp yakalanan 166 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Mobil göç noktalarımızda ve merkezde dış ilçe birimlerimizde 15 bin 305 yabancı sorgulaması yaptık, 753 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. İlimiz genelinde 101 bin 416 yabancı uyruklu şahıs, 26 bin 192 çalışma izinli şahıs yani toplam 134 bin 339 düzenli göçmen bulunuyor, bunların sadece 5 bin 763'ü geçici koruma kapsamında yani Suriyeli" diye konuştu. Vali Şahin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 840 operasyon gerçekleştirildiğini, 955 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 69'unun tutuklandığını dile getirdi.

Antalya Valiliği binasında yapılan toplantıda Haziran ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

1 milyon 215 bin 914 şahıs sorgulandı

Asayiş suçlarında il genelinde 11 bin 277 olay meydana geldiğini söyleyen Vali Şahin, olayların 4 bin 371'inin kişilere bin 601'inin ise mal varlığına karşı işlendiğini ifade ederek, işlenen suçlar kapsamında 6 bin 271 aranan şahsın yakalandığını, 654'ünün tutuklandığını belirtti. Şahin, "Asayiş suçlarında yapılan aramalarda; 117 adet tabanca, 181 adet av tüfeği, 31 adet kurusıkı tabanca, bin 493 adet fişek, 25 adet çalıntı oto, 42 adet çalıntı motosiklet, 758 bin 400 TL ziynet eşyası, 91 bin 810 TL nakit para, 2 milyon 261 bin 275 TL değerinde döviz ele geçirildi. İl genelinde 3 bin 761 adet uygulama yapıldı, bu uygulamaların 2 bin 286'sı şok uygulama şeklinde olmakla beraber, 1 milyon 215 bin 914 şahıs, 1 milyon 35 bin 46 araç sorgulandı" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 110 operasyon yapıldığını, alışmalar kapsamında 202 şahsa işlem yapıldığını ve şahıslardan 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Şahin, bu operasyonlarda 900 adet elektronik sigara likiti, 2 bin 823 adet elektronik sigara, 20 bin 996 litre alkol, 3 milyon 550 bin 614 şişe kaçak içki, 5 bin 597 paket sigara, bin 657 adet kaçak eşya, 571 bin 360 adet dolu makaron, 1 milyon 375 bin adet boş makaron, 3 bin 487 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü, 15 adet kaçak cep telefonu, 468 adet sikke, 23 adet tabanca, 10 adet av tüfeği 311 adet fişek, 7 adet sahte para, 22 milyon TL suç geliri para, 22 adet şarjör ve 2 adet de sahte belge ele geçirildiğini kaydetti.

Narkotikte Haziran ayı başarısı

Haziran ayında narkotik suçlarda uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok başarılı operasyonlar yürütüldüğünü aktaran Vali Şahin, suç kapsamında 840 operasyon gerçekleştirildiğini, 955 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 69'unun tutuklandığını dile getirdi. Şahin, operasyon kapsamında; 75,6 kilogram esrar, 114,2 kilogram eroin, 16,6 kilogram metamfetamin, 18 kilogram skunk, 1,15 kilogram kokain, 834 gram bonzai, 10 bin 716 adet sentetik ecza, 119 adet ecstasy ve 1321 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

Antalya'da 5 bin 763 Suriyeli bulunuyor

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, göçmen kaçakçılığı suçları ile ilgili üç operasyonda sekiz şüpheli organizatör yakalandığını ve ikisinin tutuklandığını dile getirdi. Şahin, "Suça karışıp yakalanan 166 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Mobil göç noktalarımızda ve merkezde dış ilçe birimlerimizde 15 bin 305 yabancı sorgulaması yaptık, 753 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. İlimiz genelinde 101 bin 416 yabancı uyruklu şahıs, 26 bin 192 çalışma izinli şahıs yani toplam 134 bin 339 düzenli göçmen bulunuyor, bunların sadece 5 bin 763'ü geçici koruma kapsamında yani Suriyeli" diye konuştu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, 97 şüpheli şahsın yakalandığını ve 34 şahsın tutuklu olduğunu duyurdu.

Antalya'da Haziran ayında 2 bin 300 trafik kazası gerçekleşti

İl genelinde Haziran ayında 2 bin 300 trafik kazası gerçekleştiğini dile getiren Şahin, 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 764 vatandaşın ise yaralandığını belirtti. Şahin, 382 bin 293 sürücü denetlenirken, 105 bin 858 adet idari para cezası uygulandığını ve 2 bin 666 araç trafikten men edildiğini vurguladı. Korsan taşımacılık kapsamında 68 araca işlem yapıldığına dikkat çeken Şahin, engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri kapsamında tam 2 bin 590 araca cezai işlem uygulandığını da aktardı.

17 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı

Sahil güvenlik olaylarında ise 2631 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, bin 391 adet gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bu kontrol neticesinde mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 151 gemi tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığının altını çizdi. Şahin, şu şekilde devam etti:

"Keyfi sorgulaması olarak 6 bin 22 şahıs sorgulandı, arama kaydı bulunan dokuz kişi tespit edilerek gerekli işlem yapıldı. Beş adet arama kurtarma görevi icra edildi, bu görevlerde 16 şahıs boğulmaktan sağ olarak kurtarıldı. 4 adet tıbbi tahliye görevi icra edildi, icra edilen bu görevlerde dört şahısta sağ olarak kurtarıldı. Bir düzensiz göç olayında ise 17 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, Çevre Kanunu'na muhalefetten bir adet tekneye 26 bin 593 TL idari para cezası uygulandı."

İş yavaşlatma olmadığı ısrarla söyleniyor

Antalya Havalimanı'nda son dönemde yaşanan yoğunlukla ilgili de konuşan Vali Şahin, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Antalya Havalimanı'na özel bir durum değil, tüm Türkiye'de genel olarak gecikmeler yaşanıyor, bundan kaynaklanan bir sıkışıklık var doğru ama bunun büyük oranda sebebi Avrupa'da yaşanan anormal hava şartlarıydı. Bir zincirleme reaksiyonla ciddi sıkıntılar büyük rötarlar yaşandı, şu an da büyük oranda normale döndük diyebiliriz. Diğer konuda ise açıkçası bizim konumuz değil, Ankara'nın konusu. Bir iş yavaşlatma olmadığı ısrarla söyleniyor."

Toplantıda; Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun ve Antalya Emniyet Müdür Vekili Ayhan Zarif de eşlik etti. - ANTALYA