Antalya'da düzenlenen Kafes-24 operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" operasyonunda "Çukur çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımının devamında operasyona ilişkin bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur çetesi" olarak bilinenorganize suç örgütüne yönelik "KAFES-24" operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:

Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,

Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,

Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları

Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,

Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,

Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,

Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.

3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,

85 adet tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,

18.500 adet araç satışı sözleşmesi, 800 adet vekaletname

80 adet banka cüzdanı, 60 adet kredi kartı,

2 adet kripto para soğuk cüzdan,

80 adet para transferi içeren ajanda, 66 adet cep telefonu,

36 bin dolar ve 80 bin TL ile

Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi."

Ayrıntılar geliyor...