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Antalya'da Cami İmamına Park Tartışması Nedeniyle Saldırı

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Antalya'da araç park etme nedeniyle çıkan tartışma sonucu cami imamı İbrahim Bircan saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Olay anına şahit olan kızı, saldırganlara yalvararak babasını kurtarmaya çalıştı.

Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler

Evinin önünde babasının darp edilmesine şahit olan genç kız, dakikalarca yalvardı

ANTALYA - Antalya'da araç park etme yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 2-3 kişilik bir grup, cami imamını döverek hastanelik etti. O anlar ise cep telefonuyla kayda giren imamın kızının cep telefonuna yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güllük Cami İmamı İbrahim Bircan (57), otoparkta aracının önünde başka araç olunca beklemeye başladı. Bir sür sonra aracın sahipleri ile tartışmaya giren Bircan'a bir grup, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. Bazı kişiler kavgayı ayırmaya çalışırken, Bircan, aldığı darbeler sonrası yere düştü. Yerde de tekmelerle darp edilen Bircan, yüzünden yaralandı.

Genç kız dakikalarca yalvardı

Evinin önünde gerçekleşen olaya şahit olan cami imamının kızı, o anları kaydetti. Genç kız saldıran gruba 'yapmayın' diye yalvarırken, babasının da uzaklaşması için dakikalarca çağrıda bulundu.

Darp edilerek yaralanan cami imamı, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bircan, tedavi sonrası kendisini darp eden kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.

Antalya'da Cami İmamına Park Tartışması Nedeniyle Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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