Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de bulunduğu 21 zanlının ifade işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de bulunduğu 14 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; zanlılardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrolle salıverildi. Mahkemeye sevk edilen 8 zanlıdan Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine ise kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.