Ankara'da Tutuklu Kadının Evinde Derin Dondurucuda Bulunan Bebek Cesedi İçin DNA Testi Yapılacak

Ankara'da Tutuklu Kadının Evinde Derin Dondurucuda Bulunan Bebek Cesedi İçin DNA Testi Yapılacak
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Ankara'da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklu olan Gözde İ.'nin evinde derin dondurucuda 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için DNA testi yapılacak. Bebeğin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesi sonucu belirlenecek. Ayrıca, Gözde İ.'nin babasının baktığı 12 ve 4 yaşındaki 2 çocuğuna psikososyal destek sağlanırken, çocukların devlet korumasına alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

ANKARA'da cezaevinde tutuklu bulunan Gözde İ.'nin (31) evindeki derin dondurucuda bulunan 2 aylık bebeğin ölüm nedeni adli tıp incelemesi sonucu belirlenecek. Bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için de DNA testi yapılacak.

Yaklaşık 10 gün önce 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Gözde İ.'nin yakınları, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi'ndeki evinde temizlik yaptıkları derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı. İhbarla evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, cesedin 2 aylık erkek bebeğe ait olduğunu belirledi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni adli tıpta yapılacak otopsi incelemesiyle ortaya çıkacak. Ayrıca bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için de DNA testi yapılacağı belirtildi.

DEVLET KORUMASINA ALINACAKLAR

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Gözde İ.'nin aynı sitede bulunan babasının evinde inceleme yaptı. Gözde İ.'nin babasının baktığı 12 ve 4 yaşındaki 2 çocuğuna psikososyal destek sağlanırken, çocukların devlet korumasına alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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