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Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

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Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle dönerken, vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken trafik olumsuz etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesine Bağlı Ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR KABUSU

Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

Ankaralının çilesi hep aynı! Sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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