Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı
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Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

büyükşehir belediyesi otobüslerin bakımını yaptır anladın sen beni

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

gece saat 3 e kadar içip tiktokta yayın yapıyor çoğu şoför otobüslerde şoförlük yapacak olanların alkol içmeyenlerden olma si şartı getirilmelidir bu araçları kullananların alkol kullanmayanlardan olması gerekir

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ego şoförleri berbat dikkatsiz ve agresif

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