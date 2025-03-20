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Ankara'da ölü bulunan kız çocuğunun babasından korkunç iddia

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Ankara'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu metruk binanın bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. İlk belirlemelerde köpek saldırısı nedeniyle öldüğü değerlendirilen kızın babası "Kızım bulunduğunda üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Üzerini naylonla örtüp yakmaya çalışmışlar kızımı. Vücudunda köpek ısırıkları var ama o köpek kızımın elbiselerini nasıl çıkarmış olabilir" dedi.

Ankara'da metruk binanın yanındaki bahçede cesedi bulunan 6 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğun babası, kızının öldürüldüğünü iddia etti. Köpek saldırısı nedeniyle vefat ettiği değerlendiren çocuğun cesedinde yapılan incelemelerde ise herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 219. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar atıl haldeki binanın yanındaki bahçede çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemelerde cesedin 6 yaşındaki Suriyeli Fatma Elmuhammed'e ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelerde köpek saldırısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen çocuğun cesedi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceği belirtilen Elmuhammed'in cesedindeki ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli durum olmadığı öğrenildi. Ölen kızın üzerinde kıyafet olmaması ve cansız bedenin küllerin üzerinde bulunması dikkat çekerken, cenazesinin Adli Tıptaki işlemelerin ardından Mamak'ta yer alan Ortaköy Mezarlığına defnedileceği aktarıldı. Elmuhammed'in dört çocuklu ailenin 3'üncü çocuğu olduğu belirtildi.

"KÖPEK KIZIMIN ELBİSELERİNİ NASIL ÇIKARMIŞ OLABİLİR"

Kızının yakılarak öldürüldüğünü ileri süren baba İbrahim Elmuhammed, "Kızım kardeşi ile bakkala gitmişti. Eve geldikten sonra tekrar gitti ama bu kez geri gelmedi. Bir süre sonra annesi komşularımızla birlikte aramaya çıktı ama bulamadı. Metruk binadaki bir kişi ilk başta eşimin içeri girmesine izin vermemiş. Ardından iki kez ablam gelmiş ona da müsaade etmemiş. Daha sonra annem o adama, kızımı görüp görmediğini sorunca, 'Kulaklarım duymuyor' diye cevap vermiş ama normalde duyuyordu, bir problemi yoktu. Annem ve eşim o sırada yerde kızımın montunu görmüş. Daha sonra da diğer elbiseleri ile karşılaşmışlar. Üzerini naylonla örtüp yakmaya çalışmışlar kızımı. Anladığım kadarıyla kızım öldükten sonra cesedini buraya getirmişler. Vücudunda köpek ısırıkları var ama o köpek kızımın elbiselerini nasıl çıkarmış olabilir. Çocuğumun üzerinde hiç kıyafet yoktu. Bir sebep olduğunu düşünüyorum ve şüphelendiğim birileri var ama insanlara da iftira atmak istemiyorum" dedi.

"KALÇASI VE VÜCUDUNUN BAZI YERLERİ YENMİŞ GİBİYDİ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Osman Erdem, "Çocuğun ailesi yanıma gelerek kaybolduğunu söyledi. Cami imamı ile görüştük. Minareden kayıp çocuk olduğuna dair anons geçildi. Bir süre sonra çocuk cesedi bulunduğunu söylediler. Geldiğimde çocuğun cesedini yerde gördüm. Kalçası ve vücudunun bazı yerleri yenmiş gibiydi, parçalanmıştı. Cesette yanık izleri vardı. Saçı da yoktu, kel haldeydi. Çocuğun tişörtü ve montu yerdeydi, onlarla üzerini örttüm. Sağlık ve polis ekiplerini aradım. Olay yerine gelerek müdahale ettiler. Farklı şeyler söyleniyor ama olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Bu bina 2 senedir metruk halde. Polisler inceleme başlattı. Ceset yeni gibi görünmüyordu. Bence en az bir günlük cesetti. Sanki bir boğuşma olmuş. Etrafta kan izleri vardı. Köpek saldırısı olsaydı en azından sesleri duyardık. Mahallemizde çok fazla köpek var. Saldırma olayları yok ama sayıları çok fazla. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Emniyet araştıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da ölü bulunan kız çocuğunun babasından korkunç iddia
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıTamer:

Başı boş köpeklere yapılan zülmü toplum cezasını çekecek ve çekiyor da. Hayvanları aç susuz bırakırsan aç it den beter olursun.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme318
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Haber Yorumlarıkerem can:

Başına gelmesi temennisiyle

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Tunahan Özkan:

Çocuklar ölmüş. Sen köpek savunuyor sun. Köpek ten de alçaksın

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Çocuğu öldüren köpeğin sahibi ceza yememek için çocuğu ortadan kaldırmaya çalışmış.

yanıt2
yanıt8
Haber YorumlarıAslan Başkan:

her suçu köpeklere atıyorsunuz , Allah sorsun hesabını sizden

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme122
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

lalemisin sen. köpeğe suç atmıyor. asıl köpekler bunu yapamaz başka iş var demeye getiriyor

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Demek köpekler hem isiriyor ve hemde yakmaya calisiyor? Bu nasil bir Akil tutulmasi?

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Yazıklar olsun bu devirde çocuğunu sokaklara salıp sahip çıkmayan bu cahil ebeveynlere.

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp herseye dusman hayvanlara apacik dusmanlik ediyorlar

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıHarbi Yorumcu:

Köpek kıyafet çıkarmaz insan yakamaz başına bişey geçirilmiş çocuğun demekki köpeklerin önüne atılmışki onlar yaptı sanılsın diye

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme4
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