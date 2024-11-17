Kadın sosyal medya fenomenleri arasındaki silahlı kavga görüntülerine erişim yasağı

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Çağlayan Y. ve Cansum Ş. arasında silahlı kavga çıktı. Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız tabancayla sol bacağından vurduktan sonra M.H. kontrolündeki otomobille olay yerinden kaçtı.

80 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralanan Çağlayan Y.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

ERİŞİM YASAĞI

Ankara'da iki sosyal medya fenomeninin canlı yayında kavga etmesine ilişkin soruşturmada, olaya dair görüntülere erişim yasağı getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "16.11.2024 günü saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde Ç.Y., C.Ş. ve M.H. isimli şahıslar arasında meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 16.11.2024 tarihinde, şüpheli Ç.Y. ise hastaneden taburcu olmasına müteakip 17.11.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş. sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir. Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.