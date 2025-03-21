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Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Merzifon ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve ailesi kazada yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobil parçalandı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Galericiler Sitesi yakınlarında seyreden Mehmet Büyükada yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı Mitsubishi marka otomobil, banket dışında park halindeki tıra çarptı. Savrularak bariyerlere de çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü baba Mehmet Büyükada, anne Buket Çağla Büyükada ve 7 yaşındaki ikiz oğulları yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba ve çocuklarının hayati tehlikeleri bulunmazken, kaburgalarında kırık oluşan annenin ise il merkezine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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