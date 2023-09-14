Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürdü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen 89 yaşındaki bir adam, 83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı adam tutuklanırken, şahsın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti yapılacak. Öte yandan çiftin, olaydan önce huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 89 yaşındaki eşi Gazi Aysay tarafından öldürülen 83 yaşındaki Sıddıka Aysay'ın vücudunda 32 bıçak darbesi tespit edildi. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Gazi Aysay tutuklanırken, akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için rapor alınmasına karar verildi.

EVE GELEN KARDEŞİ, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde oturan Gazi Aysay, 12 Eylül'de eşi Sıddıka Aysay'ı henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Eve gelen Gazi Aysay'ın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile öldüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gazi Aysay ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Gazi Aysay, dün dört ayaklı yürüteçle jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Gazi Aysay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca şüphelinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildiği belirtildi.

HUZUREVİ İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLAR

Olay tarihinde eve giden jandarma ekiplerinin de Gazi Aysay'ı, eşinin olduğu odanın girişinde, elinde bıçakla beklerken bulduğu öğrenildi. Sıddıka Aysay'ın yapılan ilk otopsisinde ise vücudunda 32 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay'ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi.