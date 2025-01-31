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Akyazı'da Çakar Sistemli Araç Park Edince 276 Bin TL Ceza Yedi

Akyazı'da Çakar Sistemli Araç Park Edince 276 Bin TL Ceza Yedi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çakar sistemi açık bir panelvan aracı park eden gençlerin, 276 bin TL ceza almasının yanı sıra aracının ruhsat sahibinin ehliyetine 30 gün el konuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çakar sistemi açık olan panelvan tipi aracı park edip pastaneye giden gençler geri döndüklerinde 276 bin TL cezayı yedi. Sahibinin ehliyetine 30 gün el konulan araç, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesi üzerinde devriye yapan trafik polisleri park halindeki panelvan tipi araç üzerinde megafonlu çakar tertibatı olduğunu tespit etti. Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakarı açık şekilde aracı park ederek pastaneye giden 18 yaşındaki sürücü N.T. ile ruhsat sahibine ise toplamda 276 bin TL cezai işlem uygulandı. Ruhsat sahibinin sürücü belgesine 30 gün süre ile el konulurken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.

Öte yandan, sürücü ve beraberindeki kişinin İstanbul'dan Akyazı'ya geldikleri öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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