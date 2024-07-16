Aksaray'da Otomobil Takla Attı, Yaralı Kadın Sürücü Arkadaşına Yardım Etti

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dönel kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralı kadın sürücü araçtan çıkarılır çıkarılmaz hamile olan arkadaşına koşup onun yarasını sardı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden tiyatro kavşağı istikametine seyreden M.Y. (23) idaresindeki 68 AER 143 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan hamile arkadaşı N.İ. (19) sıkışırken çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçiler sıkışan 2 kadına müdahale ederek araç içinden çıkardı. Hurdaya dönen araçtan ilk önce çıkarılan kadın sürücü M.Y. çıkar çıkmaz araçta kalan arkadaşını sorup ona koştu. Otomobilde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen yolcu kadın ise bekçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, yüzündeki yarasını yaralı sürücü arkadaşı temizledi. Kendi yarasını unutup ambulansa bindirilene kadar arkadaşını soran kadın sürücü arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY