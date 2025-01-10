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Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

Gözaltına alınan DEM'li eş başkanlar bu görüntüyle gündem olmuştu

Akdeniz Belediyesi önündeki "kayyum" protestosunda arbede

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Mersin'de Akdeniz Belediye Eş Başkanları ve meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri ve vatandaşlar, belediye binası önünde bir araya geldi. Grubun binaya girmesi polis ablukasıyla engellenirken eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından grup nöbet eylemi başlatırken kayyum iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınıyla gözaltına alındı. Mersin Başsavcılığı, başkan ve 5 belediye meclis üyesi için "Terör propagandası yapmak" suçundan soruşturma açtı. "Kayyum" iddiaları gündemdeki yerini korurken, belediyeye kayyum atanıp atanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belediye binasının önünde bir araya gelen DEM Parti milletvekilleri ve vatandaşlar gözaltı kararını protesto etti.

PROTESTODA ARBEDE

DEM Parti milletvekilleri ve vatandaşlar protesto amaçlı Akdeniz Belediyesi binasına yürümek istedi. Ancak polis ablukasıyla grubun yürüyüşüne izin verilmedi. Belediyenin etrafını demir korkuluklarla çevirip TOMA'larla abluka altına alan çevik kuvvet güçleri ve bölgeye giriş çıkışa izin vermeyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından grup, nöbet eylemi başlattı. Grup belediye binası önünde bekleyişini sürdürürken Kürtçe şarkılar da söyledi.

"GENÇLİĞİMİZ ELİMİZDEN ÇALINDI"

Protestoculardan biri kayyum politikalarının irade gaspı anlamına geldiğini belirterek "Ha evime girmiş ha irademe, hiç fark etmez." dedi. Grupta yer alan bir genç ise, "Benim hiç hayatım kalmadı hayal bile kuramıyorum artık, gençliğimiz elimizden çalındı, öldürmek istiyorum kendimi artık yeter." diye bağırdı.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Belediye binası önünde olan DEM Parti Akdeniz İlçe Örgütü Eşbaşkanı Nizar Esen, "Burada oldukları için bir sebep bildirsinler. Bize insanca anlatabilecekleri hiçbir şeyleri yok. Yalnızca gasp, yalnızca hırsızlık var. Akşam evlerine dönecekler. Acaba çocuklarına hangi hırsızlık öykülerini anlatacaklar. Ama bizden çocuklarımızın umutlarını çalışıyorlar. Asla kabul etmeyeceğiz. İşte buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

"HALKIN İRADESİ GASBEDİLDİ"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, eş başkanlar ve milletvekillerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gece saatlerinde buraya geldik ve operasyonun gerekçesini öğrenmek istedik fakat bize bilgi verilmedi. Sadece 'Akdeniz Belediyesi'ne girişler kayyum kararıyla yasaklandı' denildi. Ancak şu saate kadar belediyeye kayyum atandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Akdeniz personelinin dahi belediyeye girişine izin verilmiyor. Eğer bugün belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz gözaltına alınmasaydı şu anda hizmet verecekti. Akdeniz Belediyesi mesai saatleri içerisinde hizmet veremiyor. Biz kayyum zihniyetini biliyoruz. 2016 yılından bu yana biliyoruz. Şu an bu kentte yaşayan bütün yurttaşların iradesine kayyum atandı. Kayyum meselesi sadece Kürtlerin meselesi değil sadece DEM Parti'nin meselesi değil. Bugün burada halkın iradesine el konuluyorsa aynı zamanda Edirne'de, Manisa'da, Trabzon'da, Artvin'de yaşayan yurttaşın da iradesi gasp edilmiştir. İktidara çağrı yapıyoruz; yanlış yapıyorsunuz. Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Bir taraftan DEM Parti heyeti ile görüşmeler yapıp Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atadığınızda hiçkimse sizin bu ülkede gerçekten barışı, kardeşliği, huzuru istediğiniz konusunda samimiyetinize inanmaz." dedi.

"KAYYUM POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Ne yazık ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Türkiye'deki tüm demokrasiye ve özgürlüğe inanan kesimler, Kürt siyasi özgürlük ve demokratik özgür ve demokratik siyasetin temsilcileri, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, bu yerel seçimlerden sonra çıkan sonuca saygı duyulmasına dikkat çekseler de karşımızda bu önemi anlamayan yereldeki demokrasinin önemini kavramaya bir siyaset aklı var. Bu akıl bir yandan bu ülkede barış, demokrasi söylemlerine sürdürürken, öte yandan belediyelerimize kayyum atanıyor. Bu sabah Mersin Akdeniz belediyemize ne yazık ki kayyum atandı. Eş Belediye Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuran Başkan ve meclis üyeleri gözaltına alındı. Buradan tekrar ifade etmek istiyoruz Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız ve seçilmiş meclis üyeleri bu halkın iradesidir. Özgür bir seçimle seçilmişler, halkın iradesidirler, halkın temsilcisidirler. Bu kayyum politikasından vazgeçmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Kayyum politikası bu ülkeye demokrasiyi, eşitlik özgürlük ve barış getirmeyecektir. Aksine bu ülkeyi daha fazla karanlığa gömecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP'den de gözaltına tepkiler geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, "Türkiye Yüzyılı' ve 'İleri Demokrasi' masallarıyla milleti uyuttuğunu zanneden AKP'nin antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi! Demokrasiden, sandıktan, millet iradesinden bu kadar korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez. Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise,"Akdeniz Belediyesi'ne gözaltılarla, kayyum atanmasının taşlarının döşenmesi demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Belediyesi önündeki
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

85 milyonluk devlete kafa tutacaksın ben bu işi silah ile çözecem diyeceksin sonra da tokadı yiyince zırlayacaksın yok öyle yağma

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