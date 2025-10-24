Haberler

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça'daki sel felaketinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça'daki sel felaketinde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesine destek ziyaretinde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, devletin arama çalışmalarında tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirtti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde dün öğleye doğru başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğü kentte, otomobiliyle sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma ve Emniyet birimleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Foça'yı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hem sahada inceleme yaptı hem arama faaliyet ile ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Bölge halkıyla da bir araya gelen vekil, geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların güvenliği için devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı. Çankırı, daha sonra kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Gözyaşları içinde yaşadıkları endişeyi dile getiren aileyi teselli eden Çankırı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yanınızdayız" dedi. Çankırı, aileyle tek tek görüşerek sorularını yanıtladı ve moral verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.