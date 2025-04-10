Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Etrafına çekilen çitler kırıldı. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

Duruşma başlamadan önce sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini, saldırının duruşma öncesi Minguzzi ailesine mesaj gönderme amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarında oluşan tahribatın incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Bakırköy'deki mezarlığa gelen ekipler, kabrin çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yapıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, " Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

KATİL ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi,, oğlunu öldüren çocuğun ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu bilgisini paylaşarak, "Şu anda firari görünüyorum ben. Olayı tam tersi lanse ediyorlar. Akıl alır şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI

Geçtiğimiz günlerde ayrıca Minguizzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, diğer çocuklar için ayakta durmaya çalıştığını ve onlar için mücadele ettiğini belirterek, yas sürecine bile giremediğini söyledi. Kendisine gelen tehdit mesajlarından da bahseden Yasemin Minguzzi, "Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüştü.