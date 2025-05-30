Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sena Düzgün, kampüs içinde ağaca asılı halde bulundu. Genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken sosyal medya hesabından son olarak "26.05.2025 – Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sena Düzgün, kampüs içerisinde ağaca asılı halde ölü bulundu. Genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay, üniversite yerleşkesindeki onkoloji hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde bulunan Sena Düzgün'ün cansız bedeni, ekipler tarafından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Düzgün'ün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Genç kadının, "26.05.2025 – Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" notunu düştüğü öğrenildi.

Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

MEKTUP MU BIRAKTI?

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini bildirdiği ve "Cenazemi alın" mesajı ile konum bilgisi paylaştığı öne sürüldü.

Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

SENA DÜZGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sena Düzgün, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisiydi. 20 yaşındaki genç kadın, Diyarbakır'da yaşıyordu.

Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Öğrenciliğinin yanı sıra sosyal medyada aktif olan Sena Düzgün, Instagram hesabında paylaşımlar yapıyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, çevresinde ve kamuoyunda büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
113 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

113 üniversite öğrencisi aynı şikayetlerle hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.