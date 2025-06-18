Ağabeyini Öldüren Harun Can Hakim Karşısında

Ağabeyini Öldüren Harun Can Hakim Karşısında
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Bahçelievler'de ağabeyi Kenan Can'ı kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren Harun Can, mahkemede uyuşturucu kullanımdan ve sesi duyma problemlerinden bahsetti. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bahçelievler'de ağabeyi Kenan Can'ın kafasına sert bir cisimle vuran ve kafatasının dağılmasına sebep olarak öldüren Harun Can hakim karşısına çıktı. Sanık Can savunmasında "Uyuşturucu kullanıyorum. Çay kahve gibi uyuşturucu içiyorum. 'Ağabeyin seni dolandırıyor' diye üst kattan sesler geliyordu. Sesleri 2 senedir duyuyorum. Benimle konuşan birileri var, 2 yıldır" dedi.

Bahçelievler'de 27 Ekim 2024'te Harun Can, aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ın başına sert bir cisimle vurarak kafatasının dağılmasına neden olmuştu. Ağabeyinin hayatını kaybetmesinin ardından polis merkezine giderek 'ağabeyimi evde ölü buldum' şeklinde ihbarda bulunan Harun Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında 'üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezası istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Harun Can ile avukatı hazır bulundu.

Savunması sorulan Harun Can "Vuran ben değilim. ya çatıdan biri geldi vurdu ya da binadan geldi vurdu biri. Ağabeyim ile hep birlikte yaşadık. Bizim miras meselemiz yok. 'Ağabeyin seni dolandırıyor' diye üst kattan sesler geliyordu. Ağabeyime söyledim bana inanmadı. Ben de savcılığa başvurarak ağabeyim hakkında şikayetçi oldum. Kulağıma sesler geldiği için üst kata çıktım kapıyı açan olmadı. Uyuşturucu kullanıyorum. Çay kahve gibi uyuşturucu içiyorum. Ağabeyim içmezdi. Olay günü sabah uyandım. Kahvaltılık bir şeyler alacaktım. Baktım odasına kanlar içindeydi. Ağabeyim ölmüş dedim. Telefonum çalışmadığı için telefon ile haber veremedim. Ağabeyim gece öldürülmüş galiba. Ben hiç ses duymadım. Uyuşturucu içmiştim o gece. Ağabeyim ile hiçbir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Yukardan gelen sesleri 2 senedir duyuyorum. Benimle konuşan birileri var 2 yıldır" dedi.

Müşteki Nebahat Temel ise "Ben Küçükçekmece'de yaşıyorum. Evliyim. Erkek kardeşlerim aynı evde yaşıyorlardı. Harun bize 'ağabeyim Kenan'a para geliyormuş bana gelmiyor' dedi. Kenan ise 'bana gelen para falan yok' diyordu. Harun kullandığı maddeden dolayı böyle ses duyuyorum demiş olabilir. Olayı yaptıysa şikayetçiyim ama yapmadım diyor" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Harun Can'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 27 Ekim 2024'te meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Harun Can'ın (43) karakola giderek ağabeyi Kenan Can'ı (53) evde ölü bulduğuna dair ihbarda bulunduğu kaydedildi. Polis ekiplerinin adrese gittiğinde kafasında darbe izleri olan Kenan Can'ı ölü olarak buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara bulaşan kan izleriyle karşılaştığı iddianamede belirtildi. İddianamede incelenen güvenlik kamerası görüntülerine göre olayın öncesinde ya da sonrasında maktul Kenan Can'ın bulunduğu apartmana giriş yapan, olayla alakası olabileceği düşünülen başka kimsenin tespit edilemediği belirtildi. Sanık Harun Can ise iddianamede yer verilen ifadesinde ağabeyi Kenan Can'ın eski imam nikahlı eşi tarafından öldürebileceğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Harun Can'ın ağabeyi Kenan Can'ı sert bir cisimle kafa bölgesine vurup ezerek öldürdüğü açıklanan iddianamede sanığın 'üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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