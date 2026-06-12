Savcıya 15 yıl hapis: Kadın hakimi silahla vurdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında kadın hakim Aslı K.'yı silahla vurarak yaralayan Cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay K.'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Muhammed Çağatay K.'nın 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan sanığın sabıkasız olması nedeniyle 3 suçtan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026'da hakim Aslı K.'yı tartışma sırasında silahla vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed Çağatay K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Muhammed Çağatay K., olayın uzun süredir devam eden duygusal bir ilişkinin ardından yaşanan tartışma ve karşılıklı gerilim süreci içinde geliştiğini ileri sürdü. Sanık, müştekiyle yaşadığı ilişki nedeniyle psikolojik baskı altında kaldığını, hamilelik ve kürtaj sürecinin de ilişkide gerginliği artırdığını savunarak, olayın kasten öldürme amacıyla değil, ani gelişen bir arbede sırasında gerçekleştiğini iddia etti.

Sanık, "Müşteki beni aldattı, ikinci bebeği bana sormadan aldırdı. Annemi hasta etti. Onu suçlamıyorum kendimi suçluyorum, ama mademki siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz aldatması sizin umurunuzda olmalı. Müşteki beni olay günü tehdit etti, olay günü yaşanan tartışmada saldırıya uğradım, bu nedenle silahımı kullandım" dedi.

"Zarar vermek için ateş etti diyebilirsiniz belki ama öldürmek için ateş etti diyemezsiniz"

Sanık Muhammed Çağatay K. savunmasının devamında "Bacak bölgesine ateş ettim ben. Ben tabancayı indirdikten sonra tanık üstüme atladı, onun üstüme atlamasıyla polislerin girmesi aynı anda yaşandı. Beni tuttukları andan sonra asla kimseye dokunmadım. polisler beni tuttukları an ben silahı yere bıraktım" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatları müvekkillerinin amacının öldürmeye teşebbüs olmadığını da savundu.

Müşteki avukatı ise sanığın sistematik tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğunu, olayın planlı şekilde gerçekleştiğini belirtti.

"Ben savcı olduğum için bu yapılıyor"

Son sözü sorulan sanık "Meslektaşlarıma, meslek büyüklerime sesleniyorum. Sağır dilsiz kendimi savunamayan biri de olabilirdim. Savunamadığım halde sizin yaralamadan hüküm kurmanız gerekirdi. Bütün adalet teşkilatına sesleniyorum. Benim başıma gelen sizin başınıza da gelebilir. Ben savcı olduğum için bu yapılıyor" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Muhammed Çağatay K.'nın 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme sanığın 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından ise 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle 3 suçtan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile müşteki Hakim Aslı Kahraman'ın 2023'ün ortalarından beri duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği ancak bir süre sonra ayrıldıkları, Kılıçarslan'ın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıdığı, tek çıkar yolun ise müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı kaydedildi. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın zaman zaman müşteki Aslı Kahraman'ın adliyedeki çalışma odasına gittiği, tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiği, iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışarak ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu, Kahraman'ın her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ya da banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği aktarıldı. Sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile müşteki Aslı Kahraman çalışma odasındayken tekrar tartıştıklarının belirtildiği iddianamede, tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen sanığın odayı terk etmediği, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, o sırada çay ocağında çalışan Yakup K.'nın odaya girdiği, müştekinin Yakup K.'dan yardım istediği, sanığın silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği, hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı ve hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı