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Yaşlı kadına işkence eden caniyi yakalayıp hortumla öldüresiye dövdüler

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Adana'da bir kişi akrabası olan yaşlı kadını yüzüğünü almak için öldüresiye darp etti. Olay sonrası mahalleli şüpheliyi yakalayıp hortumla linç etti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmeye çalışan şüpheli yolda iyi olduğunu söyleyip ambulanstan kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli bir süre sonra ekiplerin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim A., akrabası olan Harun Eşim'in (70) evine ziyarete gitti. Halil İbrahim, burada Harun Eşim'in yüzüğünü görüne çalmak istedi. Yaşlı kadın kendisine direnip "kefen param" diye yüzüğü vermeyince Halil İbrahim, kadını öldüresiye darp etti. Keser sapıyla öldüresiye darp ettiği Harun Eşim'i daha sonra banyoya kadar sürükleyen Halil İbrahim A., banyonda Harun Eşim'e su tutup ardından kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı.

Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü

CANİYİ YAKALAYAN MAHALLELİ HORTUMLA ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark edince Halil İbrahim A.'yı yakalayıp hortumla öldüresiye darp etti. Olay yerine gelen iki ambulans kadını ve şüpheliyi hastaneye götürdü. Şüpheli yolda iyi olduğunu söyleyip ambulanstan kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Harun Eşim ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü

"KEFEN PARAM DEDİĞİ YÜZÜĞÜNÜ ALMAYA ÇALIŞMIŞ"

Annesinin evde tek olduğu sırada olayın yaşandığı aktaran Mukaddes Çınar (45), "Annem evde tek otururken olay meydana geldi. Annemi tek görünce, 'kefen param' dediği yüzüğünü almaya çalışmış. Daha sonra zorla yüzüğü ve cep telefonu alıyor. Annemi dövdüğü yetmediği gibi, banyoda suya tutup sonra üzerine kapıyı kilitliyor. Dış kapıyı da kilitleyip dış kapının kolunu kırıyor içeri kimse girmesin diye. Mahalleli daha sonra adamı darp ediyor. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum dövenlere" dedi.

Yaşlı kadına işkence eden caniyi yakalayıp hortumla öldüresiye dövdüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Birşey demedimki:

Ellerinize sağlık gençler. Adli sisteme Göre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...

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2
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MASUMANE3438:

adaleti mahalle halkı sağlamış herkes biliyor ki mahkemede Adalet yok

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DENİZ KARA :

Polis nerede acaba !!!!

31
5
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isa yatar:

Elinize sağlık ceza böyle verilir

20
1
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Cagdas Karagöz:

artık ınsanlar kendısı kesıyor cezayı ne hale geldik

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1
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Ahmet77:

Adaletin veremiyeceği cezayı vatandaş veriyor,ellerine sağlık.

5
1
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kerem can:

Adaleti artık millet sağlıyor ne yazık ki

4
1
yanıtYanıtla
Bilirkişi:

Serbest bırakıldı cezasının hukuğumuzdan kaldırılması şart.

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