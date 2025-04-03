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Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

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Adana'da minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi Feke ilçesinde yan yana toprağa verildi. Güleç ailesinin cenazesine çok sayıda kişi katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Adana-Kozan kara yolu Dağılcak mevkiinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Zeynel Güleç'in (45) kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

BİR AİLE YOK OLDU!

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü (44), çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç (11) hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ülkü Güleç ile çocukları Bedirhan, Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Baba Zeynel Güleç de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından eşi ve 3 çocuğunun yanına defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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