Otomobil patladı, feci şekilde can verdi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir otomobilin patlaması sonucu sürücü İsmail Hakkı Doğan feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.

Adana'da otomobilin patlaması sonucu içerisindeki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda giden İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
