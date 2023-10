2 kız kuzen ailelerine 'Peşimizi bırakın' mesajı atıp sırra kadem bastı

Adana'da evden çıktıktan sonra buluşup kaçan, ailelerine de Whatsapp'tan mesaj atan 16 ve 17 yaşındaki kız kuzenlerden haber alınamıyor. Kızı ve yeğeninin hayatından endişe eden Rukiye Çolak, "İkisinin de bir an önce bulunmasını istiyorum. Endişe içerisindeyiz. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" diyerek evlatlarına seslendi.

2 KUZEN EVE HİÇ DÖNMEDİ

Adana'da yaşayan ve açık lisede okuyup bir firmada çalışan 17 yaşındaki Nazmiye Çolak, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinden gece saatlerinde çıkıp gitti. Aynı evin alt katında oturan ve yine açık lisede okuyup bir kebapçıda çalışan 16 yaşındaki kuzeni Selin Yezdanur Sezik de Pazar günü sabah saatlerinde 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı. 2 kuzen iddiaya göre bir daha eve hiç dönmedi.

"PEŞİMİZİ BIRAKIN" MESAJI ATIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Selin Yezdanur, annesi Rukiye Çolak'a Whatsapp'tan, "Bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimiz, yeni düzenimiz, birikmiş miktarda paramız ve yeni işimiz de var. Bu saatten sonra ne sen anne olmaya çalış bana ne de Fatih baba olmaya çalışsın. Nazlı'ya da böyle bize bağırıp, çağırıp küfür edip polise haber vermenize hiç gerek yok. Daha önce de bıraktığınız gibi bırakın. Zaten bulamazsınız da bulsanız da hiçbir şey yapamazsınız. Sizi şikayet ederiz. Bir anne, babanın çocuğa bakamaması kaç yıl hapis cezasından başlıyor bak bakalım. Yerinde olsam ihbarımı geri çekerdim. Yine de sen bilirsin. Kendini iyi bir anne gibi sanma, polis de 3-5 gün bizi arar sonra da aramaz. Arayıp arayıp durun, boş kervan yürütürsünüz" mesajını attı.

TELEFONU "PSİKOLOJİMİZİ DAHA FAZLA BOZMAYIN" DEYİP KAPATTILAR

Ailesinin ulaşmaya çalıştığı Nazmiye Çolak ise halası Rukiye Çolak'a, "Rukiye, ben Selin ile birlikte şehir dışına çıktım. Borç aldık, kendimiz biriktirdik. Hepiniz yüzünden artık psikolojimiz bozuldu. Kendimize ev tuttuk, iş buldum. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Lütfen artık daha fazla bize bulaşıp psikolojimizi bozmayın. Biz kötü yola falan düşmüyoruz, hayatımızı düzene sokacağız" mesajını attı.Mesaj atıp telefonları kapattılar2 kız çocuğu, ailelerine mesaj attıktan sonra telefonlarını da kapattı. Polise başvuran aile şimdi her yerde Selin Yezdanur ve Nazmiye'yi artıyor.

"YEĞENİM GECE, KIZIM ÖĞLEN ÇIKIP GİDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Selin Yezdanur'un annesi, Nazmiye'nin de halası Rukiye Çolak, kızından ve yeğeninden gelecek umutlu haberi beklediğini söyledi. Çolak, "Yeğenim annesinin evinden 2 valizle çıkıp babamın yanına gidiyorum diyerek buraya geldi. Ancak geldiğinde valizler yoktu. Yukarıda bulunan ağabeyimin evine çıktı. Ben de onu uyuyor sandım. Meğerse gece evden çıkıp gitmiş. Babası da kızını benim yanımda yatıyor sanmış. Benim kızım da sabah 11.00 sıralarında 'işe gideceğim' diyerek ağabeyiyle evden çıkıyor. Ağabeyi kızımı iş yerine bırakıyor. Ancak kızım işe gidince patronundan haftalığını alıp işten çıkmış. Artık nerede beraber buluşuyorlar bilmiyoruz ama kızım ve yeğenim gidiyor. Akşam 18.00'da biz bunu fark ettik. Ağabeyim kızını sorunca ortaya çıktı her şey. Ben yeğenimi onun yanında o da kızını benim yanımda kalıyor sanmış" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE İÇERİSİNDEYİZ"

Polisin kızlarını her yerde aradığını anlatan anne Çolak, "Akşam 21.00'da kızım ve yeğenim mesaj attılar. O zamandan sonra hiçbir şekilde onlara ulaşamadık. Bizim bildiğimiz hiçbir sorun ve sıkıntı yoktu. Kızım babaannesi Nafiye ile birlikte kalıyordu Sarıçam ilçesinde. Orada da çalışıyordu. Bazı günlerde yanıma geliyordu. Beni arayıp işinden ve ortamdan memnun olduğunu söylüyordu. İkisinin de bir an önce bulunmasını istiyorum. Endişe içerisindeyiz. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. İkimiz gittik diyorlar ama illa birileri vardır bunların arkasında. 4 bin liraya yakın bir paraları var yanlarında" dedi. Öte yandan Rukiye Çolak, kızına ve yeğenine bir an önce evlerine dönmesi için çağrı yaptı.