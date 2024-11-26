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Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi

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Ankara'da acil tıp teknisyeni Aysel Göçer, minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu görünce kendi çoraplarını giydirdi. "Hiç tereddüt etmeden ayağımdaki çorabı çıkarıp giydirdim." diyen Göçer, yaptığı hareketle insanlık dersi verdi.

Konya- Ankara kara yolu Karaömerler mevkiinde Ankara yönüne giden Nurettin Z'nin kullandığı 71 FN 159 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Aynı aileden dört kişinin yaralandığı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinden acil tıp teknisyeni Aysel Göçer (32), yaralı çocuğa yaptığı hareketle "insanlık ölmemiş" dedirtti.

KENDİ ÇORAPLARINI YARALI ÇOCUĞA GİYDİRDİ

Göçer, ayaklarında ayakkabı ve çorap olmadığını fark ettiği 8 yaşındaki yaralı Eymen Z'ye ambulansın içinde kendi çoraplarını giydirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalelerinin ardından Konya Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYAKLARI ÇIPLAK VE BUZ GİBİYDİ"

112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 11 yıldır görev yaptığını belirten Aysel Göçer, olay yerine çetin hava şartlarıyla müdahale ederek gittiklerini söyledi. Olay anında havanın fırtınalı ve kar yağışlı olduğunu ifade eden Göçer, "Olay yerine gittiğimizde şarampole devrilen bir araç gördük. 2 tane çocuğumuz vardı. Bir de anne ve babamız vardı. Çok şükür ufak sıyrıklarla kazayı atlatmışlardı. Baba Nurettin Z.'yi ve 8 yaşındaki Eymen Z.'yi biz aldık ekibimizin uygun görmesiyle. Ambulansa ilk aldığımızda babasının kucağındaydı. Zaten o karanlıkta direkt ayakları gözüme çarptı. Çıplak ve buz gibiydi." dedi.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN ÇORABIMI ÇIKARIP GİYDİRDİM"

Yaralı çocuğun üzerine battaniye örttüğünü söyleyen Göçer, "Kazanın şokunu daha atlatamamıştı. Soğukta titremesi devam ediyordu. Ben hiç düşünmeden çorabımı çıkarıp giydirdim. Arkadaşımın video kaydına aldığını hiç fark etmedim ben. O şekilde çorabı giydirdim, müdahalemizi yaptık, muayenemizi yaptık. Hastanemize sevk ettik." diye konuştu.

"EVLADIM OLSA HERHALDE GİYDİRİLMESİNİ İSTERDİM"

Sağlıkçı olmanın yanında anne olmanın da ağır bastığını ifade eden Göçer, Eymen'i oğlu yerine koyduğunu söyledi. Göçer, "Onu öyle görünce dedim ki benim evladım olsa herhalde ayağına o çorabın giydirilmesini isterdim. Çünkü kaza geçirmişsiniz, imkanlarınız yok, belki eşyalarınızı bulamıyorsunuz. O soğukta karda, fırtınada, tipide, her neyse o şokun altında düşünemeyebiliyorsunuz. Ben de isterdim çocuğumun ayağına bir çorap giydirilmesini. Hiç tereddüt etmeden ayağımdaki çorabı çıkarıp giydirdim. Yaşlı teyzemiz olabilir, yaşlı bir amcamız olabilir. Emin olun onlara da aynı şefkatle ve merhametle yaklaşırız." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE 'GİYDİRMEMDEN RAHATSIZ OLURLAR MI?' DİYE DÜŞÜNDÜM'

İlk başta tereddütte kaldığını belirten Göçer, şöyle konuştu:

"Önce 'Kirli çorap diye düşünülür mü? Acaba çıkarmalı mıyım? Giydirmemden rahatsız olurlar mı' diye düşündüm ama Eymen'in ayağına dokunduğumdaki soğukluğu hissettikten sonra 'Bunun bir ötesi yoktur herhalde' dedim. Buz gibi havada çorapsız durmaktan daha iyidir diye düşündüm. Çorabı giydirdim, battaniyeyle de iyice sıkıca sardım. O da bana bakışlarıyla teşekkür etti. O bana yetti aslında."

Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOnlardan Biri:

Merhamet en güzel üniformadır. Alkışı ve tebriği hak ediyor. Helal olsun sana...

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Haber YorumlarıERGUVAN ITRIYAT:

ALLAH SAYINIZI ARTTIRSIN

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıEnis EFE:

Battaniye oluyor ambülanslarda, sarıverseydin ayağına, battaniye çoraplardan daha kalın değil mi? Merhamet çok güzel ama, alternatif bir çözüm varken, bilmiyorum anlamadım

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Haber Yorumlarıünal özer:

merhamet böyle bişey. hele de anne olunca , valla ben hayran kaldım helal olsun .

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