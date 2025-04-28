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ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

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ABD'li ünlü rock grubu Weezer'ın basçısı Scott Shriner'ın eşi Jillian Lauren, Los Angeles'ta polis tarafından vuruldu. Polis, devriye sırasında elinde silahla görülen Lauren'ın kendilerine doğrultarak ateş açtığını ve silahlı saldırgan sanıldığını açıkladı. Olayın kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan Lauren, kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'li ünlü rock grubu Weezer'ın bas gitaristi Scott Shriner'ın eşi, yazar Jillian Lauren, 8 Nisan'da Los Angeles'ta polis tarafından omzundan vuruldu. Olay, yayımlanan güvenlik ve vücut kamerası görüntüleriyle dünya basınının gündemine oturdu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından olaya ilişkin açıklama yaparak olay anına ait görüntüleri paylaştı. Açıklamada, polis memurlarının, o gece bir vur-kaç olayına karıştığı belirtilen üç şüpheliyi aramak üzere bölgede devriye gezdiği bilgisi verildi. Devriye sırasında Jillian Lauren'ın, evinin arka bahçesinde elinde tabanca ile yürüdüğü görüldü. Polis memurları Lauren'a defalarca sözlü olarak "silahı bırakması" yönünde çağrıda bulundu. Ancak Lauren, uyarılara uymayarak silahını kurdu ve memurlara doğrulttu.

ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

POLİS: "SİLAHLI SALDIRGAN SANILDI"

LAPD açıklamasında, Jillian Lauren'ın, polisleri silahlı saldırganlar sanarak silahını doğrultup ateş ettiği belirtildi. Bunun üzerine memurların karşılık verdiği ve Lauren'ın omzundan yaralandığı bildirildi. Vurulmasının ardından Lauren'ın evine doğru kaçtığı ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde polislerin Lauren'a tekrar tekrar "Silahı bırak!" diye bağırdığı, ayrıca olay sonrası yapılan 911 çağrısında Lauren'ın çevrede üç adamın bulunduğunu söylediği anlar da kaydedildi. Vücut kamerası görüntülerinde, polislerin Shriner'a "Silahı yere bırak!" diye defalarca seslendiği ve olayın "huzuru bozma" (415 kodu) olarak telsizle bildirildiği görüldü.

ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

SERBEST BIRAKILDI

LAPD, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve görüntülerin şeffaflık amacıyla kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu. Lauren'e polis memuruna yönelik cinayete teşebbüs suçlaması yönetilirken, kadın kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'li sanatçının eşi polis tarafından vurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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