ABD'de FETÖ'cü terörist canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı malikanenin önünde yayın yapan Türk muhabir Yunus Paksoy, canlı yayında saldırıya uğradı.

FETÖ MENSUBU CANLI YAYINDA MUHABİRE SALDIRDI

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşının yaşadığı ve kaçırıldığı iddia edilen yerde bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğradı. Canlı yayında yaşanan olayda saldırgan ilk olarak Paksoy'un üzerine araba sürdü. O anlarda Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi. Saldırgan, daha sonra araçtan inerek kameraya vurdu. Canlı yayında esnasında gerçekleşen olay saniye saniye kameraya yansıdı.

FAHRETTİN ALTUN, "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI YAYINLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayın esnasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"ABD'Lİ MERCİLER NEZDİNDE HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ"

Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti.