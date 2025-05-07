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8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu
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Haberler
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İzmir'in Bergama ilçesinde, Murat Paçalı ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Zağnos Mahallesi'nde 45 yaşındaki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

2 ÇOCUK BABASI, SEVGİLİSİYLE AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

8 AY ÖNCE DE EŞİ KENDİSİNİ TAVANA ASARAK İNTİHAR EMİŞ

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiğini öğrenildi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Bence bu adam sevgilisiyle beraber olabilmek için karısını intihar süsü vererek asıp öldürdü. Ölen kadının yakınları da kısasa kısas deyip adamı ve sevgilisini aynı yöntemle asıp öldürdü.

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