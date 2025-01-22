76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de önceki gece çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

SPOR SALONU VE HAVUZ BÖLÜMÜ TAMAMEN KÜL OLDU

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü. En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.

OTELİN İÇİN İLK KEZ FPV DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 10 saatten fazla süre devam eden yangında tamamen küle dönen Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi. Film görüntülerini aratmayan videoda otelin yanarak harabeye döndüğü görülürken ortaya çıkan detaylar yaşanan facianın vahametini gözler önüne serdi.