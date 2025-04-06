5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3168'inci Sokak'ta aynı sitede yan yana dairelerde oturan Özkurt ile Yıldız ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Yaşar Özkurt, Volkan Yıldız'ı (44) konuşmak için eve çağırdı. Burada çıkan tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüyüp sitenin bahçesine taştı, taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada mermilerin isabet ettiği Yaşar Özyurt (52), Onur Özyurt (24), Volkan Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Yıldız'ın ağabeyi Fahri Yıldız (53) ile Özgür Özyurt (21) da kurtarılamadı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis olaylara karışan F.K. (17), B.Y. (32) ve F. Y'yi (45) yakalayıp, gözaltına aldı, T.Y.'nin (17) de arandığı bildirildi. Polis gözetiminde olan yaralılar G.Ö. (39) F.U.U. (17), S.Y. (23), S.T.Y. (27), N.Y. (39) ve N.Y.'nin (48) de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MAHALLEDE VE HASTANEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri, olayın yaşandığı mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanede sıkı güvenlik önlemi aldı. Hastaneye ve Beşköprü Mahallesi'ne giriş çıkışlar da kontrollü olarak yapıldı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek polislerden bilgi aldı.

ÇOCUK KAVGASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

İki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği, olayın çocuklar arasında yaşanan kavgadan kaynaklandığını belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir. Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır. Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

AYNI AİLEDEN ÖLEN 3 KİŞİ GÜVENLİK SEBEBİYLE ERKEN DEFNEDİLDİ

Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla devam eden katliam gibi olayda hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ile Özgür Özyurt'un (21) cenazeleri yapılan otopsi sonrasında jandarmanın gözetiminde ailelerine teslim edildi. İkindi ezanı sonrasında defnedilmek istenilen baba ve iki oğlun cenazeleri güvenlik tedbirleri çerçevesinde Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde öğle ezanı sonrasında toprağa verildi.