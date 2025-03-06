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4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel, dördüncü gününde bulundu. Eşi bulunduktan sonra hemen Instagram'dan klip paylaşan Sezer Gürel, "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun sevgilim" notu ekledi. Gürel daha sonra hesabını korumaya aldı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

AİLE SEVİNDE BOĞULDU

Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi müjdeli haberi alınca birbirlerine sarıldı.

Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim." dedi.

Anne Gülşen Koçoğlu da gerçekten büyük bir mucize yaşadıklarını dile getirerek, "Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım." şeklinde konuştu.

HEMEN PAYLAŞIM YAPTI

Ece Gürel'in bulunmasını ardından eşi Sezer Gürel, Instagram hesabından "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun sevgilim" notu ile eşinin fotoğraflarının olduğu bir klip paylaşımı yaptı.

4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı

HESABINI GİZLİYE ALDI

Ece Gürel'in bulunmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan eşi Sezer Güler bir süre sonra hesabını gizliye aldı.

4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı

Öte yandan Sezer Güler'in Instagram hesabında "Grabovoi Sayıları" dikkat çekti. Rus matematik profesörü Grigori Grabovoi'nin uzun yıllar sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışarak geliştirdiği bir sistem olan "Grabovoi Sayıları" sayılar, ışık ve ses dalgaları ile geliştirilen bir şifa metotu olarak adlandırılıyor.

4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Eş her zaman kıymeti bilinmeli

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