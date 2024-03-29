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3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

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ABD'nin yapışık ikizleri Abby ve Brittany Hensel, bu sefer de yıllar önce yaptıkları evlilikle gündeme geldi.

HAYATTA KALAN NADİR YAPIŞIK İKİZLERDEN

Bir realite TV dizisinde şöhrete kavuşan ikizlerden Amerikalı öğretmen Abby'nin 2021 yılında hemşire ve gazi Josh Bowling ile yaptığı evlilikten kareler yayınlandı. Bebeklik döneminde hayatta kalmayı başaran az sayıdaki dicephalus ikizlerinden biri olan Abby ve kız kardeşi Brittany, daha önce yaptıkları bir açıklamada çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

2 KALPLERİ 4 AKCİĞERLERİ VAR

İkizler, belden aşağısı bağırsak, mesane ve üreme organları dahil tüm organları paylaşıyor. 34 yıldır aynı bedeni paylaşan ikizlerin, iki kalpleri, 4 akciğerleri ve iki mideleri var. Vücudun sağ kol ve bacağını Abby, sol kol ile bacağını ise Brittany kontrol ediyor.

Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.

3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

3.Sayfa Sağlık Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Akıllarda hep aynı soru ama sormayacam.

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6
yanıtYanıtla
Murat Çengel:

sırayla yeğen sırayla

yanıt22
yanıt6
GÖKHAN UZUNALİ :

Ahahahahahah : )))) çok güldüm yaaaaa

yanıt8
yanıt5
Abdullah null:

Cenazedeyim sesli güldüm lan :)))

yanıt6
yanıt2
Yeliz Ateş:

Mıllet bır çeneyle uğraşamıyor ıkı çene bırden

21
0
yanıtYanıtla
Deniz:

SUBHANALLAH

16
2
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Süphan Allah.

12
0
yanıtYanıtla
Elcabbar:

Sormuş kadar oldun len.

0
0
yanıtYanıtla
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