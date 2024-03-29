3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı

ABD'nin yapışık ikizleri Abby ve Brittany Hensel, bu sefer de yıllar önce yaptıkları evlilikle gündeme geldi.

HAYATTA KALAN NADİR YAPIŞIK İKİZLERDEN

Bir realite TV dizisinde şöhrete kavuşan ikizlerden Amerikalı öğretmen Abby'nin 2021 yılında hemşire ve gazi Josh Bowling ile yaptığı evlilikten kareler yayınlandı. Bebeklik döneminde hayatta kalmayı başaran az sayıdaki dicephalus ikizlerinden biri olan Abby ve kız kardeşi Brittany, daha önce yaptıkları bir açıklamada çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

2 KALPLERİ 4 AKCİĞERLERİ VAR

İkizler, belden aşağısı bağırsak, mesane ve üreme organları dahil tüm organları paylaşıyor. 34 yıldır aynı bedeni paylaşan ikizlerin, iki kalpleri, 4 akciğerleri ve iki mideleri var. Vücudun sağ kol ve bacağını Abby, sol kol ile bacağını ise Brittany kontrol ediyor.

Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.