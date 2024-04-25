23 Nisan gösterisinde veliden öğretmene saldırı: Kafa attıktan sonra yumrukladı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinliğe gölge düşüren bir olay yaşandı. Esenler'deki Ayvalıdere Ortaokulu'nda, veli Mehmet Ş., Türkçe öğretmeni Ozan K.'yı dışarıya çağırarak tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Mehmet Ş., öğretmene kafa atarak yumrukla saldırdı. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle durum kontrol altına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'NEDEN UYARDIN' DEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Olay 23 Nisan'da saat 11.00 sıralarında Esenler'de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu'nda yaşandı. 23 Nisan gösterileri sırasında veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi. Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.'yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmeni whatsapp grubunda neden uyardığını sorduktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Ş.'yi öğretmene saldırarak darbetti. Kavgayı ayırmak için araya diğer öğretmenler girdi.

DARBEDİLEN ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Darp raporunu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi'ne götürülen öğretmen, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

"HOCAYA KAFA ATTIKTAN SONRA YUMRUKLA SALDIRIYOR"

Olayı gören velilerden Veysel Azbay, "Gösteri esnasında olmuş olay. Öğrenin velisi gösteri yerine gelince tartışma çıkıyor, hocaya kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Okuldaki öğretmenler ambulansı çağırıyorlar, o esnada 'öğrenci velisi öğretmeni dövdü, durumu iyi değil" dediler" diye konuştu.

"AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Kızını 23 Nisan gösterilerinde izlemeye giden Ali Fidan ise, "Aşağı indiğimde öğretmenin ağzı burnu kırık içinde elini yüzünü yıkıyordu ancak kimin vurduğunu görmedim. Olay anında ben zaten okula kızımı izlemeye gidiyordum. Polis çağrıldı, öğretmenin ağzı burnu kan içindeydi. Diğer öğretmenler yıkıyordu" dedi.