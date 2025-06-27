18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşanan korkunç bir kazada, havada çalışmakta olan bir bakım işçisi 18 tekerlekli dev bir tırın çarpmasıyla baş aşağı şekilde asılı kaldı.

Denham Springs kentinde bir trafik lambasını tamir etmekte olan işçi, sepetli platformda bağlı haldeyken, bir tırın geniş bir dönüş yaparak sepete çarpması sonucu havada ters döndü. O anlar, olay yerinden geçen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dev tırın dönüş sırasında sepete alttan çarpmasıyla birlikte işçi adeta fırladı ve baş aşağı bir şekilde, sadece emniyet kemeriyle yukarıda asılı kaldı. Altından ise yoğun araç trafiği akmaya devam etti.

Olay , I-12 otoyolu yakınındaki Range Avenue bölgesinde meydana geldi ve görüntüler Louisiana First News tarafından paylaşıldıktan sonra kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir izleyici, "Neredeyse sepetten düşüyordu ama o güvenlik kemeri olmasa bugün hayatta olmazdı," yorumunu yaptı.

Facebook'ta yayınlanan bir diğer videoda ise tırın, liftin alt kısmına sürterek dönmeye çalıştığı açıkça görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle işçi sarsıldı ve yolun üzerinde sadece ekipmanına bağlı halde asılı kaldı.

Doğu Baton Rouge Ulaşım Direktörü Fred Raiford, yerel televizyon kanalı WBRZ-TV'ye yaptığı açıklamada, "Tırdönüşü o şekilde yaparkendireğe veya sepetli araca çarpmadan geçmesi imkânsızdı," dedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, Denham Springs polisi işçinin sadece hafif şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırılmadığını doğruladı.

Ancak olayın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı: Suçlu kimdi? Tır şoförü mü, yoksa bakım ekibi mi?

Bir kullanıcı, "O tır şoförünün ehliyeti kesin iptal oldu," derken bir başkası, "Hemen 4-6 hafta izin al ve iyi bir avukat tut, şirkete dava aç. Ömür boyu rahatlarsın," ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise tır sürücüsünü değil, çalışma sahasını yeterince güvenli hale getirmeyen bakım ekibini suçladı.

Bir başka yorumda, "Tır şoförünün suçu yok. O şerit kapatılmalıydı. OSHA ve Karayolu Güvenliği kurumu bu işin peşini bırakmaz," denildi.

Bir diğer kullanıcı da, "Bu tamamen bakım şirketinin hatası. Şerit kapatılmamış, gelen trafiği izleyen bir görevli yoktu," yorumunu yaptı.

Bazı izleyiciler ise teknik detaylara dikkat çekerek, "Sepet açıkça 13 fit 9 inç (yaklaşık 4.2 metre) sınırının altındaydı. Bu tamamen iş güvenliği ihlali," ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve iş alanlarının güvenli hale getirilmesi için şerit kapatma, uyarı konileri ve tabelaların bazen zorunlu olduğunu ancak her zaman gerekmediğini belirtti.

Ulaşım Direktörü Raiford, "Güvenlik bizim için her zaman birinci önceliktir," açıklamasını yaptı.

Neyse ki kazada başka kimse yaralanmadı.