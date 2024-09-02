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13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

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Diyarbakır'da 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in amcası tutuklandı. Muhtar olan amca Salim Güran'ı Ankara'dan gelen özel bir ekip sorgulamış ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

AMCA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLER

Gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası Salim Güran'ın otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilmiş, telefon kayıtlarını da sildiği öğrenilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı olmuştu.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

EVİ İLE ARABASI ARANDI

Kayıp Narin soruşturmasında bugün öğlen saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Güncel Ankara Bağlar

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Yorumlar (13)

Hakan Güzeldal:

Umarım Anne ile ilişkisi yoktur.. ve umarım şahit olduğu için öldürülmemiştir. Neticede bu kadar tatlı neşeli bir yavrumuz gitti.. ve umarım ölmemiştir

108
1
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Batıkan Geçit:

varsa bir dahli Mübahtır Katli

75
1
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Emir Güler:

İÇERİDEKİLER BEKLİYORDUR İNŞ. BU ADAMI

58
1
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Olabilir Olamaz:

altından ne çıkacak kimbilir..neler yaşıyoruz yarabbi

33
0
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Dilek Usta:

Neden , niçin ne olmuş Tüm Türkiye nin bilmeye hakkı var.

23
3
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İbrahim Mutlu:

Kimse açıklama yapmıyor neden tutuklandı kim yaptı??? Kesin birsey yaptı

19
0
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Bewolf:

Dünya ne hallere ne insanlara kaldı, kim bilir nasıl bi trajedi çıkacak altından. Ne olur yavrucak ölmüş olmasın. Ne çekiyor bu çocuklar her yerde bedel ödeyen onlar

14
0
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yakici halil:

Ahanda buraya yaziyom. Diger sucluda narinin annesi. Narin ikisini gormemeliydi

8
3
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ZİYA BAŞKAN:

bu olaydan istemediğimiz bir haber çıkarsa çok üzülürüm vay be memleket ne hale gelmiş dedirtmez inşallah

7
0
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Emre null:

kanunlar caydırıcı değil ki milleti suc olmaktan alikoysun ab ye gireceğiz diye cezaevleri koguslari 5 yıldız otel konforuna getirilmiş suçluya hafta da bir izin falan da var yuce Allah kisasta sizin icin hayat vardır buyurur bunun nedeni olarak umulur ki suc işlemekten korkarsınız cunku kısasta birisi birisini öldürdüğünde kendisi de aynı şekilde öldürülecegini bileceği için korkar kolay kolay suc işlemez

4
0
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